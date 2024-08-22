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Esnek çalışma için 4 model masada

Kamuoyunda merakla beklenen "esnek çalışma" konusunun, hafta sonu gerçekleştirilecek kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. İş Kanunu'nda değişikler öngören hükümetin, "esnek çalışma" modelini de dört ayrı formülle masaya yatıracağı öğrenildi.

Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 09:22, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:26
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Esnek çalışma için 4 model masada

İş Kanunu'nda değişiklik için Eylül ayında çalışmalarına hız verecek olan Hükümet, kamuda 'esnek çalışma' modelini 4 ayrı formülle masaya yatıracak. Kabine hafta sonu Ahlat'ta toplanacak, masada yeni dönemde Meclis'e gelecek yasal düzenlemeler var. Hükümet ve AK Parti, Eylül ayında çalışmaları başlayacak olan İş Kanunu'nda değişiklik için mesai yapmaya hazırlanıyor.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre;çalışma hayatındaki düzenlemeler sadece esnek çalışmayı içermeyecek. Bunun yanında kısa çalışma ödeneğine ilişkin konular da masada olacak.

İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin 4 ayrı formül üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Buna göre çalışmaların; "Uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, Değişken zamanlı çalışma modeli ve Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" başlıkları üzerinden gidileceği vurgulandı.

'Esnek çalışma sistemi belli meslek gruplarını kapsayacak'

Esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı ifade ediliyor. Burada İş Kanunu'nun günümüz şartlarına göre yeniden şekilleneceği belirtilirken, değişik formüllerin de değerlendirileceği dile getiriliyor.

Esnek çalışma modelinin örneğin bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını kapsayacağı belirtiliyor.

'Gün kısalmaz, saat masada'

Yeni dönemde 5 gün olan çalışma gününün 4 güne indirilmesinin şimdilik uzak bir ihtimal olduğu ancak çalışma saatlerinin kısabileceği vurgulanıyor. Yapılacak değişiklikle temel amaçlardan birisi de gençlerin çalışma hayatına kazandırılarak, yurt dışına gitme gibi planlarının önüne geçilmesi. Kaynaklar, İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikle; "Özellikle 'yapay zeka' konusunda başarılı gençlerin Türkiye'de istihdam edilmesi ve onlara iş alanlarının açılmasının sağlanması amaçlanıyor. Yeni çağın gençleri daha çok oturdukları yerden çalışmayı tercih ediyorlar. Gençleri çalışma hayatına kazandırmak" değerlendirmesinde bulunuyorlar.

Kabine Ahlat'ta toplanacak

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri; Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Malazgirt'e gidecek. Buradaki etkinliklerin ardından kabine Ahlat'ta toplanacak.

Kabine toplantısında, Ekim ayında Meclis gündemine gelecek olan başta İş Kanunu, Rekabet Kanunu, 10. Yargı Paketi, Vergi Reformu kanunlarında değişiklik yapılacak yasal düzenlemelerin gündem maddeleri arasında yer alacağı öğrenildi.

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