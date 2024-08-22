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Otel fiyatları arttı, Antalya'da günlük kiralıklara talep arttı

Otel fiyatlarını yüksek bulan bazı tatilciler, Antalya'da son dönemde online platformlardaki ilanlardan günlük ev kiralama yöntemini tercih etmeye başladı. Ev sahipleri, günlük kiralama yöntemiyle aylık 100 bin lirayı aşan gelir sağlıyor. Antalya Emlakçılar, İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, "İzinsiz kiralama yapan konut sahiplerine 100 bin lira ceza uygulanır." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 10:25, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:26
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Otel fiyatları arttı, Antalya'da günlük kiralıklara talep arttı

Kalabalık mekanlarda bulunmayı istemeyen veya otelde konaklamayı tercih etmeyenlerin tatil anlayışındaki değişiklik, son yıllarda günlük ev kiralama yöntemini yaygınlaştırdı.

Otel fiyatlarını yüksek bulan tatilcilerin, lüks tesislerdeki her şey dahil sistem yerine günlük kiralık evleri tercih etmeye başlamasıyla günlük kiralanan ev sayısı arttı.

Online ticaret platformları ile dünya genelinde hizmet veren popüler uygulama üzerinden yayılan günlük ev kiralama furyası, Türkiye'de çok sayıda kişiye gelir kapısı oldu. Antalya'da turizm hareketliliğinin yoğun olduğu ilçelerde eve göre ortalama 1500 ile 10 bin lira arasında değişen günlük kiralama ücretleri, ev sahiplerine aylık 100 bin lirayı aşan gelir sağlıyor.

OTEL FİYATI 700 LİRADAN BAŞLIYOR

Bazı ev sahipleri, yaşadığı konutta kullanmadığı odayı 700 liradan başlayan ücrete kiralıyor.

Son aylarda online ticaret platformu ve ev kiralama uygulamasında ilan açarak evini günlük kiraya vermek isteyenlerin sayısında artış yaşandı.

Antalya'da daha az masrafla tatil yapmak için ev kiralayanlar, günlük kiralama yöntemiyle sahile yakın ilçelerdeki konutları tercih ediyor.

Fiyatlar ilçeye, denize, alışveriş mekanlarına yakınlık, konutun oda sayısına göre değişiklik gösteriyor.

DENİZE YAKINLIK ÖNCELİKLİ TERCİH

Antalya kent merkezinde yerli ve yabancı tatilcilerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde günlük ya da daha uzun süreli kiralanabilen eşyalı kiralık dairelere yönelik ilanların sayısı artış gösterdi.

Aylık kira fiyatı 15 ile 30 bin lira arasında olan bölgelerde konutlar, günlük 8 bin liraya kadar ücrete kiralanabiliyor. Bazı evlerde doluluk oranı ay bazında 20 günü aşıyor.

Ev sahipleri günlük kiralama yöntemiyle konutunun denize yakınlığı, site içerisindeki havuz gibi, döşemesinden beyaz eşyasına gibi lüks eşya özellikleriyle aylık 100 bin lirayı aşan kazanç sağlayabiliyor.

HAFTALIK KİRAYA VERİLİYOR

Günlük kiralamada Antalya kent merkezinde en yüksek ücret, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçesinde. İlanlarda oda ve stüdyo tipi konutlar için 1500 lira, 4+1 gibi lüks konutlar için de 10 bin lira ortalama ücret talep ediliyor.

Uygulamada ev sahiplerinin yanı sıra turistlerin sık uğradığı bölgelerdeki kiracıların da evini günlük kiraya vermek için ilan açtığı gözlendi. Bazı ev sahiplerinin yüksek kira geliri elde etmek için evlerini günlük ve haftalık kiralamayı tercih ettiği görüldü.

BİLDİRİMSİZ GÜNÜBİRLİKÇİYE 100 BİN LİRA CEZA

Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alma zorunluluğu olduğunu hatırlattı. İsmail Çağlar, şunları söyledi:

"İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak.

İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu, kendi ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu, turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek.

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira idari para cezası verilecek."

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