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16 yaşındaki patron, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan, hikayesiyle hem ekran başındakileri hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 10:38, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:51
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Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 16 yaşındaki patron heyecanına yenik düştü...

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının son yayınlanan bölümüne 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan isimli yarışmacı damga vurdu.

KENDİNE AİT ŞİRKETİ VAR

Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan, mahkeme kararıyla şirket açma yetkisi aldığını belirtti. Kendine ait bir şirketi bulunan yarışmacıya beşinci soruda, "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" diye soruldu.

BEŞİNCİ SORUDA ELENDİ

'-A - Orhan B - Selim C - Murad D - Süleyman' şıklarının olduğu soruda genç yarışmacı zaman kaybetmeden 'D' yanıtını verdi. Ancak sorunun doğru cevabının 'A' şıkkı olduğu görüldü. 16 yaşındaki Çalışan, elenerek yarışmadan beş bin TL ile ayrıldı.

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