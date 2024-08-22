'Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığı sona erdi' iddiası yalanlandı

Merkezden yapılan açıklamada, Türkiye ile Irak arasında imzalanan Askeri, Güvenlik Koordinasyonu ve Terörle Mücadeleye İlişkin Mutabakat Zaptı'nda böyle bir hükmün bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu mutabakat zaptıyla iki ülkenin, Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kuracağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu merkezler, terör örgütlerinin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesine imkan sağlayacaktır. Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam etmektedir. Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."