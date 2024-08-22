Belediye çalışanları iş bıraktı, İzmir çöp içinde kaldı

Kent Temizliği Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 2 No'lu şube üyesi 90 işçi, görev yaptıkları alanla ilgili ek ücreti gerektiren vasıf ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı.

Özellikle kentin merkezinde çöplerin toplanmaması kirliliğe neden oldu. Konak ilçesinde Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde oluşan çöp yığınları, tepkilere yol açtı.

Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, yaptığı açıklamada, 90 çalışanın vasıf haklarının verilmesi için yaptıkları görüşmelerde netice alamadıklarını, çalışanların iş bırakma kararı aldığını söyledi.

Gül, şunları kaydetti:

"Bizim tek talebimiz arkadaşlarımızın vasıflarının verilmesi. Şoförlük yapıyor ünvanı verilmiyor. Araç arkası görev yapıyor karşılığı verilmiyor. Arkadaşlarımız da yaptıkları işin karşılığını alamadıkları için görevlerini bırakma kararı aldılar. Bugün çöplerin toplanması için formüller getirdiler. Arkadaşlarımız tepki gösterdiler, çöplerin toplanmasına engel oldular. Gerilim olmasın diye zabıta da geri çekildi. Anlaşma sağlanmadığı sürece eylem devam edecek."