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Merkez Bankası rezervlerinde artış

Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar artış göstererek 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 15:01, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:02
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Merkez Bankası rezervlerinde artış

Merkez Bankası rezervleri açıklandı.

Rezervler 2 milyar 682 milyon dolar artış göstererek 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi.

KKM'den çıkışlar sürüyor

Öte yandan Kur Korumalı Mevduat hesaplardan da çıkış devam ediyor.

Geçen hafta KKM'den 55 milyar 234 milyon lira çıkış gerçekleşti. Hesap büyüklüğü 1 trilyon 659 milyar 744 milyon liraya geriledi.

Yabancıların Türk tahvillerine ilgisi de sürüyor. Yabancılar geçen hafta yaklaşık 1 milyar 404 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

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