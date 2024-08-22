Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Ankara-Bolu sınırında meydana gelen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 17:52, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 17:53
Dün Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, şüpheli İ.G. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Adliyeye sev edilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı.