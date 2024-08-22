Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Dün Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, şüpheli İ.G. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

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