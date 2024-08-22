Bakan Tekin, deprem bölgesindeki derslik sayısını açıkladı

Bakan Tekin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak heyecanlı bir döneme girdiklerini, heyecanla okulların açılmasını beklediklerini ifade eden Tekin, "2 Eylül'de eğitim öğretim takvimimiz başlıyor, öğretmen arkadaşlarımız okullarında olacaklar. 9 Eylül itibarıyla öğrencilerimizle beraber 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başlatmış olacağız. Ülkemize, milletimize, çocuklarımıza, ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Deprem bölgesindeki hazırlık süreçleriyle ilgili toplantı yaptıklarını belirten Tekin, ilgili genel müdürlerin 11 ilden gelen il milli eğitim müdürleriyle kendi alanlarında da toplantı yaptıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "6 Şubat tarihinde depremi yaşayan illerde o gün itibarıyla derslik sayısının üzerine çıkılması" yönündeki talimatını hatırlatan Tekin, "Biz de bütün planlamalarımızı bakanlık olarak bu çerçevede yaptık. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu süreçte bizim 11 ilde yaşadığımız derslik sıkıntısını gidermek için çok ciddi şekilde yardımcı oldular. Aynı şekilde AFAD üzerinden İçişleri Bakanlığımız personeline, 11 ildeki valilerimize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel, sağlıklı bir şekilde planlamamızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen 11 ilde toplam 1295 okulun, 9 bin 935 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"6 Şubat'tan sonra başlayan çalışmalar neticesinde, eksilen 9 bin 935 dersliğin yerine toplam 11 ilde inşaatı tamamlanıp eğitim öğretime açılan ve yakın zamanda açılacak şekilde inşaatı devam eden dersliklerimizle beraber toplam 19 bin 784 derslik yapıldı. Yani yaklaşık 10 bin derslik ilave olarak eklenmiş olacak. Bu tabii Cumhurbaşkanı'mızın bize verdiği talimatla her ilde yaklaşık olarak 6 Şubat öncesindeki derslik sayısının yüzde 10 üzerinde bir dersliğe kavuşmuş olacak demektir. Dolayısıyla 11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki rakamların yaklaşık olarak yüzde 10'undan fazla derslik sayısı, eğitim-öğretim sürecine kazandırılmış olacak."