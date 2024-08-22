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Karısını otomobil içerisinde öldüren şahıs tutuklandı

Konya'da ayrılık aşamasındaki karısını otomobil içerisinde çocuğunun yanında bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 20:21, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 20:49
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Karısını otomobil içerisinde öldüren şahıs tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Durmaz ayrılık aşamasındaki eşi Elif Durmaz'ı arayarak çocuklarının ihtiyacı için alışverişe gitmek istedi. Kız kardeşinin evinde yaşayan Elif Durmaz, eşinin teklifini kabul etmesinin ardından çocuğu ile beraber eşi Bekir Durmaz'ın 42 ADD 102 plakalı otomobiline bindi. Daha sonra ikili arasında kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücü Bekir Durmaz yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı çocuğunun gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Elif Durmaz araç içerisinde hayatını kaybetti. Bekir Durmaz daha sonra aracında eşinin cenazesiyle Özalkent Polis Merkezine giderek teslim oldu. Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı.

Zanlı koca Bekir Durmaz, emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşimle ayrılık aşamasında olduğumuz için bir süredir ayrı yaşıyorduk. Çocukların ihtiyacı için alışverişe çıktık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Yanımda bulunan bıçakla bıçakladım. Daha sonra en yakın karakola giderek olayı anlattım" dediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Bekir Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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