Sözleşmeli öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Her ikisi de sözleşmeli personel olarak görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçları yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 20:48, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 20:52
Milli Eğitim Bakanlığı, her ikisi de sözleşmeli personel olarak görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarının yayımlandığını duyurdu.
Atama sonucunuzu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.
Atama sonucunuzu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.