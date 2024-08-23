Malatya'da 2 ayrı aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman kara yolunun Çığlık Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki İnce Bilgili'ye sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Karşı şeride savrulan Bilgili'ye bu şeritte de başka bir araç çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilgili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.