FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var

Çağımızın en büyük fitne üretme merkezi sosyal medyada yalanların ardı arkası kesilmiyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi (DMM) iddiaları yalanlamaktan bıktı, malum odaklar yalan üretmekten bıkmadı.

Sosyal medya yalan çöplüğüne dönerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zenginlere vergi affı getireceğinden, ayağı kırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in silahla vuruldu iddialarından, Ülkü Ocakları üyesi gençlerin paintball oyununa "Silahlı talim yaptılar" çarpıtmasına kadar günde yüzlerce yalan üretiliyor.

Bazıları FETÖ merkezli, bazıları muhalif medya organlı, bazıları ise ABD-Avrupa destekli anonim hesaplardan gün içinde milyonlarca vatandaş dezenformasyona maruz bırakılıyor.

SON YALAN: MAYMUN

En son, muhalif yayın organları Ankara'da 4 kişide Maymun çiçeği virüsü görüldüğü yalanını ortaya atarken, Türkiye'nin Irak'la yaptığı güvenlik anlaşmasında, Türk askerinin Irak'tan çekileceği ifadesinin yer aldığı iddiasını ileri sürdüler.

HER YERDE ÖZDAĞ

Bir televizyon kanalında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Türkiye'de 4,4 milyon yabancı değil 13 milyon yabancı bulunduğunu iddia etti. Bunun gibi, ekonomiden sağlığa birçok alanda, Türkiye'yi olumsuz etkileyen yüzlerce yalan her gün piyasaya sürülüyor.

SAVCILIK EL KOYSUN

Hukukçu Mehmet Sarı, savcılıkların bir an önce soruşturma başlatmaları, kamuoyunda infial uyandırıp, kamuoyunu endişeye sevk edecek boyutlarda istinatların layüsel boyutlarda kalmaması gerektiğini söyledi.

Sarı şu ifadeleri kullandı: TCK'nın 271'nci maddesinde suç uydurma var. Olmayan meseleleri kamuoyunda başkalarının aleyhinde delil teşkil edecek ya da soruşturma yapılmasını sağlayacak boyutlarda, düzenleme yapılmış. Yetkili merciler önünde yapılan şikayet ve ihbarlar sonucunda soruşturma icra ediliyor. Burada kanun boşluğundan dolayı bir durum söz konusu ise bunun da değerlendirmesi lazım.

3 YIL HAPİS VAR

Sonuç doğuran meseleler varsa ve kamuoyunda infial uyandırıp, kamuoyunu endişeye sevk edecek boyutlarda istinatlar varsa soruşturma yapılmalı. TCK'nın 216'ncı maddesine göre de ceza verilebilir. 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

MÜSTEAR İSİMLER

Basın yayın organlarına baktığımızda bu tür böyle belli bir fanatik meselelere özgülenmiş olguları medya olarak sınıflandırmak bile, bağımsız gazeteci olarak ifade etmek bile doğru değil. Diğer yönüne baktığımızda burada yapmış olduğu faaliyetlerde bazen müstear isimler kullanılıyor.

ETKİ AJANLARI

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ise "Yalan haber, yanlış bilgi, itibar suikastı, kamu düzeni bozmak isteyen haberler. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Hükümetler bu konuda açıklamalarda bulunuyor. Özellikle göçmen karşıtlığı üzerinden yalan haberlerin organize bir biçimde ve zaman ayarlı olarak devreye sokulduğu belli oluyor. Kamu düzenini bozmak isteyen etki ajanları dediğimiz bazı hesaplar tarafından da bunların yapıldığını görüyoruz" dedi.

FETÖ'NÜN HEDEFİNDEKİ İSİM

Ekonomiye olan güveni baltalamayı amaçlayan FETÖ, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef seçmiş durumda. Bunun son örneği Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik dezenformasyon oldu. DDM bu haberi de yalanladı ancak muhalefete destek veren muhalif basın, yalanın arkasında durmaktan vazgeçmiyor. Uzmanlar "Burada tek bir hedef var; hükümete ve ekonomiye olan güveni yıpratmak" diyor.

YALANLARDAN YALAN BEĞEN