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Terör örgütü DEAŞ'a 17 ilde operasyon: 65 gözaltı

17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden 'Gürz-9' operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 08:15, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 09:18
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İçişleri bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin detayları açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, iller arasında Ankara, İstanbul, Malatya, Sivas da yer alıyor.

Bakan Yerlikaya, son 5 günde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 65 kişinin yakalandığını açıkladı, mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" dedi.

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