İstanbul'un bazı ilçelerinde nem oranı rekor kırdı

Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
Üniversite kayıtları bugün sona erecek
Üniversite kayıtları bugün sona erecek
Aile mahkemesinin 'topuk kanı' kararına ilişkin Bakanlıktan açıklama
Aile mahkemesinin 'topuk kanı' kararına ilişkin Bakanlıktan açıklama
Vatandaş döviz almaya devam etti
Vatandaş döviz almaya devam etti
Sağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Bakan Tekin yanıtladı: Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okulların açılışı ertelendi mi? İşte yanıtı
Okulların açılışı ertelendi mi? İşte yanıtı
Bakan Tekin: Türkiye'ye özgü eğitim öğretim modeli ürettik
Bakan Tekin: Türkiye'ye özgü eğitim öğretim modeli ürettik
Bakan Kurum: Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız
Bakan Kurum: Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız
KKTC'de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
KKTC'de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak
Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Irak'la imzalanan mutabakat zaptının detayları açıklandı
Irak'la imzalanan mutabakat zaptının detayları açıklandı
'Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığı sona erdi' iddiası yalanlandı
'Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığı sona erdi' iddiası yalanlandı
Cevdet Yılmaz: Ekonomi politikalarımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz
Cevdet Yılmaz: Ekonomi politikalarımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz
'Ankara'da maymun çiçeği görüldü' iddialarına yalanlama
'Ankara'da maymun çiçeği görüldü' iddialarına yalanlama
Yeni dolandırıcılık yöntemi! 'Faturanızı yanlışlıkla ödedim' tuzağına dikkat
Yeni dolandırıcılık yöntemi! 'Faturanızı yanlışlıkla ödedim' tuzağına dikkat
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına 186,1 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına 186,1 milyon lira ceza
KKM'de çözülme hızlanırken yabancı para mevduatta sınırlı artış
KKM'de çözülme hızlanırken yabancı para mevduatta sınırlı artış
Otel fiyatları arttı, Antalya'da günlük kiralıklara talep arttı
Otel fiyatları arttı, Antalya'da günlük kiralıklara talep arttı
Bakanlıktan 'Gerilim nedeni Beştepe'deki toplantı' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'Gerilim nedeni Beştepe'deki toplantı' başlıklı habere yalanlama
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'un bazı ilçelerinde nem oranı rekor kırdı

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Çatalca, Ataşehir ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 08:36, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 08:37
Yazdır
İstanbul'un bazı ilçelerinde nem oranı rekor kırdı

İstanbul'da genel hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,5 derece ve nem oranı yüzde 83'ü buldu.

Kentte saat 06.30 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle:

Adalar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,1, nem oranı yüzde 87 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,5, nem oranı yüzde 82 oldu.

Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,2, nem oranı yüzde 100 ile rekor seviyeye ulaştı.

Avcılar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı yüzde 86 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6, nem oranı yüzde 89'a ulaştı.

Bahçelievler ile Bakırköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı yüzde 86 olurken, Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,5 iken, nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

Bayrampaşa'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6, nem oranı yüzde 89 olurken, Beşiktaş'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,4 derece ve nem oranı yüzde 98'e ulaştı.

Beykoz'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,1 iken, nem oranı yüzde 83 olarak ölçüldü. Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4, nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

Beyoğlu'nda hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,4 iken, nem oranı yüzde 98'e ulaştı.

Büyükçekmece'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 20,5, nem oranı yüzde 98 olarak ölçüldü. Çatalca'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,5 iken, nem oranı yüzde 100'e ulaştı.

Çekmeköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 19,7, nem oranı yüzde 86 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6, nem oranı yüzde 89 olarak ölçüldü.

Esenyurt'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 20,5 olurken, nem oranı yüzde 98 oldu.

Eyüpsultan'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,1 iken, nem oranı yüzde 86 olarak ölçüldü.

Fatih'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,8, nem oranı ise yüzde 82'yi buldu.

Gaziosmanpaşa ve Güngören'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,7, nem oranı da yüzde 89'a ulaştı.

Kadıköy'de, hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı da yüzde 89 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,3, nem oranı da yüzde 98'i buldu.

Kartal'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,2, nem oranı da yüzde 87 ölçüldü.

Küçükçekmece'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı yüzde 86 olarak ölçülürken, Maltepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,2, nem oranı da yüzde 87 oldu.

Pendik'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,5 iken, nem oranı yüzde 92 olarak ölçüldü.

Sancaktepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,9, nem oranı yüzde 90'a ulaştı.

Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,5, nem oranı ise yüzde 94 olarak kaydedildi.

Silivri'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,8 iken, nem oranı yüzde 86'ya ulaştı.

Sultanbeyli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,9, nem oranı ise yüzde 90 olarak ölçüldü.

Sultangazi'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,2, nem oranı yüzde 86 oldu.

Şile'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,4, nem oranı da yüzde 82'yi bulurken, Şişli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,3, nem oranı da yüzde 98'e ulaştı.

Tuzla'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,6 iken, nem oranı da yüzde 88'i buldu.

Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,9 olmasına karşılık, nem oranı yüzde 100 ile rekor kırdı.

Üsküdar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,3, nem oranı yüzde 88'e ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı da yüzde 86'ya ulaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber