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Bilgisayar talebi dibe vurdu

Yüksek enflasyonla düşen alım gücü, birçok üründe olduğu gibi bilgisayar satışlarında dramatik düşüşe yol açtı. Distribütörlerin ciro bazında en fazla paya sahip oldukları masaüstü bilgisayar satışları haziranda bir önceki yıla kıyasla yüzde 36, dizüstü bilgisayar satışları da yüzde 63,4 azaldı. Adet bazında masaüstü bilgisayar kategorisinde yüzde 50, dizüstü bilgisayarda ise yüzde 60 oranındaki daralma dikkat çekti. Yılın ilk 6 ayında ise masaüstü bilgisayar satışları yüzde 11, dizüstü bilgisayar satışları yüzde 25 geriledi ve ilk çeyrekteki pozitif etki de ortadan kalkmış oldu.

Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 09:12, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 09:14
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Bilgisayar talebi dibe vurdu

Ekonomim'de yer alan habere göre Yüksek enflasyon ve sabit kur bilgisayar satışlarını da etkiledi. Distribütörlerin ciro bazında en fazla paya sahip oldukları masaüstü bilgisayar satışları haziranda bir önceki yıla kıyasla yüzde 36, dizüstü bilgisayar satışları da yüzde 63,4 azaldı. Adet bazında ise masaüstü bilgisayar kategorisinde yüzde 50, dizüstü bilgisayarda ise yüzde 60 gerileme görüldü. Yılın ilk 6 ayına bakıldığında masaüstü bilgisayar satışları yüzde 11, dizüstü bilgisayar satışları ise yüzde 25 geriledi. Yılın birinci çeyreğindeki pozitif etki, düşüş hızını yavaşlattı.

Context'in Türkiye Bilgi Teknolojileri distribütörlerinden derlediği verilere göre haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 düşüşle 287 milyon dolar ciro elde edildi. İlk yarı cirosu ise yüzde 3,4 düşüşle 2,5 milyar dolar oldu. International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre kişisel bilgisayar satışları, dünyada art arda iki çeyrektir artıyor.

Temmuzda da ciddi düşüş var!

Ürün stoklarında sorun olmamasına rağmen özellikle masaüstü bilgisayarda satışların ciddi daraldığına dikkat çeken Context Türkiye Genel Müdürü Erol Kuseyri, bunun temel nedeninin ekonomik politikalar olduğunu belirtti. Kuseyri, enflasyonu düşürmek için 'hane halkı harcama yapmasın' diye izlenen ciddi bir politika olduğunu ve kurdaki ivme ile birlikte satışların olumsuz etkilendiğini kaydetti. Kuseyri, "Kredi kart limitleri, krediye ulaşımda zorluklar var. Temmuzda da ciddi düşüş var. Beklemeye geçildi. Yaz sezonunun etkisi de unutmamak lazım. Bunların hepsini toplayıp üzerine dünyadaki sıcak gelişmelere bakınca daralmayı anlıyoruz" dedi.

İncehesap.com Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ozan ise ilk altı ayda bilgisayar satışlarında yaşanan düşüşün başlıca nedenleri şöyle sıraladı: "Yüksek enflasyona bağlı alım gücünde gerileme, dolar kurundaki artışın yavaşlamasıyla fiyatlarda beklenen yükselişin gerçekleşmemesi ve yüksek mevduat faizlerinin cazip bir yatırım alternatifi haline gelmesi yer alıyor. Bu faktörler, tüketicilerin alım kararlarını ertelemesine veya iptal etmesine yol açtı."

Yapay zeka destekli bilgisayarların piyasaya sunulmaya başladığını ancak fiyatlarının yüksek olması nedeniyle penetrasyonun yavaş olmasını beklediklerini söyleyen Ozan, eylülden itibaren beklenen toparlanmanın hızı ve büyüklüğü belirleyeceğini kaydetti.

Haziran ayının yıldızı: Anakart satışları

Anakart satışları haziran ayının yıldız kategorisi olarak ciro bazında yüzde 83 ciro büyüme performansı gösterdi. Türkiye'de yerleşik kanallara bakıldığında satışların büyük çoğunluğunun ara toptan ve elektronik ticaret firmalarında faaliyet gösteren kanallara yapıldığı görülüyor. Anakart satışları adet bazında ise yüzde 110 büyüme ile i kattan fazla artış gösterdi.

SELENAY YAĞC

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