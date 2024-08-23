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Dolar 34 TL'yi geçti

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 17:44, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:44
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Dolar 34 TL'yi geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları33,911033,912033,999034,0000
Avro37,786037,787037,999038,0000
Sterlin44,585044,636044,851044,8650
İsviçre frangı39,761039,772040,034040,0460
ANKARA
ABD doları33,881033,961033,969034,0490
Avro37,746037,826037,959038,0390
Sterlin44,525044,735044,791045,0010

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