Dolar 34 TL'yi geçti
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 17:44, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,9110
|33,9120
|33,9990
|34,0000
|Avro
|37,7860
|37,7870
|37,9990
|38,0000
|Sterlin
|44,5850
|44,6360
|44,8510
|44,8650
|İsviçre frangı
|39,7610
|39,7720
|40,0340
|40,0460
|ANKARA
|ABD doları
|33,8810
|33,9610
|33,9690
|34,0490
|Avro
|37,7460
|37,8260
|37,9590
|38,0390
|Sterlin
|44,5250
|44,7350
|44,7910
|45,0010