Dolar 34 TL'yi geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,9110 33,9120 33,9990 34,0000 Avro 37,7860 37,7870 37,9990 38,0000 Sterlin 44,5850 44,6360 44,8510 44,8650 İsviçre frangı 39,7610 39,7720 40,0340 40,0460 ANKARA ABD doları 33,8810 33,9610 33,9690 34,0490 Avro 37,7460 37,8260 37,9590 38,0390 Sterlin 44,5250 44,7350 44,7910 45,0010