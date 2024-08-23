KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun "A" olarak verilen cevabının "C" olarak düzeltilmesine; 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı'ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Değerlendirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2024-KPSS Lisans Sınav Sonuçları

2024-KPSS Lisans Sınav Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler