KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
Ticaret Bakanlığı'ndan kapıdan satışlara yeni düzenleme
Ticaret Bakanlığı'ndan kapıdan satışlara yeni düzenleme
Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
Üniversite kayıtları bugün sona erecek
Üniversite kayıtları bugün sona erecek
Aile mahkemesinin 'topuk kanı' kararına ilişkin Bakanlıktan açıklama
Aile mahkemesinin 'topuk kanı' kararına ilişkin Bakanlıktan açıklama
Vatandaş döviz almaya devam etti
Vatandaş döviz almaya devam etti
Sağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Bakan Tekin yanıtladı: Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okulların açılışı ertelendi mi? İşte yanıtı
Okulların açılışı ertelendi mi? İşte yanıtı
Bakan Tekin: Türkiye'ye özgü eğitim öğretim modeli ürettik
Bakan Tekin: Türkiye'ye özgü eğitim öğretim modeli ürettik
Bakan Kurum: Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız
Bakan Kurum: Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız
KKTC'de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
KKTC'de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak
Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Irak'la imzalanan mutabakat zaptının detayları açıklandı
Irak'la imzalanan mutabakat zaptının detayları açıklandı
'Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığı sona erdi' iddiası yalanlandı
'Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığı sona erdi' iddiası yalanlandı
Cevdet Yılmaz: Ekonomi politikalarımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz
Cevdet Yılmaz: Ekonomi politikalarımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz
'Ankara'da maymun çiçeği görüldü' iddialarına yalanlama
'Ankara'da maymun çiçeği görüldü' iddialarına yalanlama
Yeni dolandırıcılık yöntemi! 'Faturanızı yanlışlıkla ödedim' tuzağına dikkat
Yeni dolandırıcılık yöntemi! 'Faturanızı yanlışlıkla ödedim' tuzağına dikkat
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına 186,1 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına 186,1 milyon lira ceza
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçlarını Açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 10:03, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:15
Yazdır
KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun "A" olarak verilen cevabının "C" olarak düzeltilmesine; 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı'ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Değerlendirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2024-KPSS Lisans Sınav Sonuçları

2024-KPSS Lisans Sınav Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber