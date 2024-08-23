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Borsada sert satış! Bir günde yüzde 2,55 değer kaybetti

Aylardır yatırımcısının yüzünü güldürmeyen BIST 100 endeksinde bugün sert satış geldi. Endeks yüzde 2,55 düşerek 9.668,10 puandan haftayı tamamladı. Bankacılık ve holding sektörlerinde düşüş daha da fazla.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 22:47, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 22:46
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Borsada sert satış! Bir günde yüzde 2,55 değer kaybetti

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 253,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 77,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,90 ve holding endeksi yüzde 3,13 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken en çok gerileyen yüzde 3,49 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası pozitif bir seyir öne çıkarken, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını söyledi.

Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, "faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile dış ticaret dengesi verileri, yurt dışında ise Japonya'da tüketici güven endeksi ve Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE), Almanya'da büyüme ve TÜFE, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve TÜFE, ABD'de dayanıklı mal siparişler ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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