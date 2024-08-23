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Maliye'den tütün sektörüne eş zamanlı kayıt dışılık sayımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında, sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde dün eş zamanlı fiili sayım yaptı. Sayım sonuçlarına göre vergi incelemesi süreci başlatılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 10:36, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:38
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Maliye'den tütün sektörüne eş zamanlı kayıt dışılık sayımı

Vergi Denetim Kurulu (VDK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Kayıt dışılığın mükellefler arasında sebebiyet verdiği haksız rekabet ve adaletsizliği gideriyoruz. Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız" mesajı ve talimatı doğrultusunda sektörel incelemelerini sürdürüyor.

Kurul, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında tütün sektöründe özellikle makaron üreticilerini mercek altına aldı.

Yürütülen çalışmalarla, özellikle teminat yükümlülüğüne uymayan firma bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı'ndan temin edilerek VDK Risk Analiz Merkezi'nce risk analizine tabi tutuldu.

Hasılat beyanları yapılmadı

Risk değerlendirmesi sonucunda ilk etapta İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 8 ilde 23 sigara ve makaron üreticisi firmanın 26 ayrı adresi tespit edildi. Bu firmaların aynı zamanda yüksek maliyetleri olmasına rağmen hasılat beyanlarının olmadığı veya düşük olduğu belirlendi.

Tespit edilen 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde vergi müfettişlerinin koordinasyonunda gelir uzmanları ile emniyet ve jandarma personelinin de katılımıyla eş zamanlı sayım gerçekleştirildi. Sayım işlemi gün boyunca devam etti.

Stok kayıtları ile fiili durum karşılaştırıldı

Sayımlarda, özellikle teminat vermediği halde faaliyetine devam eden firma olup olmadığı, üretim tesislerinde bandrol mevzuatına aykırı ürün bulunup bulunmadığı, stok kayıtları ile fiili durum arasında fark olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Vergi Usul Kanunu kapsamında diğer kaçakçılık fiillerinin varlığı araştırıldı.

Yapılan sayımlar neticesinde haklarında tespit yapılan mükellefler, vergi incelemesine alınacak.

Bakanlık, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firmaya, yapılan randıman analizi ve kaydi envanter çalışması sonucunda kayıt dışı çalıştığının tespit edilmesi üzerine 6 milyar lira vergi ve ceza uygulamıştı.

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