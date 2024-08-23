Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı temmuz'da arttı
Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış kaydedildi.
Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında bir artış göstererek 7 milyon 333 bin 812 oldu.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Temmuz ayında ülkemize gelen 7 milyon 333 bin 812 yabancı ziyaretçinin 294 bin 428 (yüzde 4.01) günübirlikçidir.
Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya %35,50 (2 603 678 )
2-İstanbul %25,98 ( 1 905 146 )
3-Edirne %10,95 ( 803 351 )
4-Muğla %9,53 ( 698 809 )
5-İzmir %4,12 ( 302 088 )
2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artış kaydedilmiştir.
2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artış göstererek 28 milyon 978 bin 471 olmuştur.
2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemize gelen 28 milyon 978 bin 471 yabancı ziyaretçinin 787 bin 715 (yüzde 2.72) günübirlikçidir.
Ocak-temmuz döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %36,12 (10 467 313 )
2-Antalya %29,30 (8 490 272 )
3-Edirne %9,85 (2 853 145 )
4-Muğla %6,66 (1 931 064 )
5-Artvin %3,21 (929 094 ) "