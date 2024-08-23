Üniversite kaydını yaptırmayanlara mazeret kayıt hakkı
Üniversite kaydını yaptırmayanlara mazeret kayıt hakkı
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Yurt başvuruları için yarın son gün
Yurt başvuruları için yarın son gün
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Dolar, 34 TL'yi gördü
Dolar, 34 TL'yi gördü
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
Ticaret Bakanlığı'ndan kapıdan satışlara yeni düzenleme
Ticaret Bakanlığı'ndan kapıdan satışlara yeni düzenleme
Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
Üniversite kayıtları bugün sona erecek
Üniversite kayıtları bugün sona erecek
Aile mahkemesinin 'topuk kanı' kararına ilişkin Bakanlıktan açıklama
Aile mahkemesinin 'topuk kanı' kararına ilişkin Bakanlıktan açıklama
Vatandaş döviz almaya devam etti
Vatandaş döviz almaya devam etti
Sağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Bakan Tekin yanıtladı: Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okulların açılışı ertelendi mi? İşte yanıtı
Okulların açılışı ertelendi mi? İşte yanıtı
Bakan Tekin: Türkiye'ye özgü eğitim öğretim modeli ürettik
Bakan Tekin: Türkiye'ye özgü eğitim öğretim modeli ürettik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı

Artan fiyatlar mobilyada satışı zorlaştırdı. Mobilyacılar, düğün sezonu olmasına rağmen iş yapamadıklarını belirtirken, taksit sayısının 9 aydan 18 aya çıkarılmasını talep etti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 15:05, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 15:04
Yazdır
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı

Yüksek enflasyonla artan fiyatlar, çarşı pazarda etkisini hissettirdi. Artan faiz oranları da borçlanma maliyetini yükseltince mal ticaretine talep düştü. Vatandaşlar özellikle dayanıklı tüketim malları ihtiyacını ertelemeye başladı.

Bu tespit Merkez Bankası'nın Üçüncü Enflasyon Raporu'nda yer aldı. Raporda, mobilya satışlarının düğün sezonuna rağmen düşük kaldığı belirtildi. Rapora göre, talep düşüşünün en yoğun olduğu sektör de mobilya oldu.

"PİYASA KÖTÜ ZAMANLAR YAŞIYOR"

Eyüp Modesa Mobilyacılar Sitesi Başkanı Ayhan Sekmen, mobilya piyasasının kötü zamanlar yaşadığını söyledi. Sekmen, yeni evlenecek olanların daha ekonomik ürünler baktığını belirtti. Bu nedenle ortalama üzeri fiyatlarla mobilya satışı yapan işletmelerin daha da zorlandığını dile getirdi.

Mobilyacıların çoğu Sekmen ile aynı fikirde. Satışların gerçekten çok durgun olduğunu ifade ediyorlar.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Mobilya'da fiyatlar bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktı. Enflasyon Raporu'nda da fiyat artışının en yüksek olduğu ürünlerden birinin mobilya olduğu görülürken, bu durum tüketiciyi zorladı.

Bir ürüne talep düştüğünde genellikle satıcılar satışların artması için indirim yapar. Ancak mobilyacılar maliyetler nedeniyle fiyatı düşüremediklerini savunuyor. Özellikle işçiliğin ve hammadde fiyatlarının çok pahalı olduğunu düşünüyorlar.

"TAKSİT SAYISI 9'DAN 18'E ÇIKMALI"

Sektör temsilcileri satışlardaki gerilemeye önlem olarak taksit sayılarında artış istedi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, giderek düşürülen taksit sayılarının kendilerini zor duruma soktuğunu belirtti. Güleç "Vatandaşın 10 yıl kullanacağı bir ürünü peşin ya da kısa vade ile alma şansı yok. Bu nedenle taksit sayısı 9 aydan 18 aya çıkarılmalı" dedi. Güleç, "Bu enflasyonla hep birlikte mücadele edeceğiz. Sadece üreticilerin mücadelesi ile çözüm olmaz" değerlendirmesini yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber