İstanbul'da Pazar günü bu yollara dikkat

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramında Vatan Caddesi'nde yapılacak olan etkinlik için genel prova ve tören nedeniyle 25 Ağustos Pazar günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramında araç trafiğine kapatılacak yollarla ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 25 Ağustos 2024 Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ve 30 Ağustos 2024 Cuma günü yapılacak Tören kutlamalarında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar verilmiştir. Saat 06.00 itibariyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) Gidiş ve Gelişler,D-100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) Girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne Katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne Katılım, Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçinden) Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal yolu alternatif güzergah olarak belirlenmiştir" denildi.