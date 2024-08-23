Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Yozgat'ın kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.