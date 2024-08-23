Üniversite kaydını yaptırmayanlara mazeret kayıt hakkı

Yükseköğretim Kurulu: 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.