Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi öldü

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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