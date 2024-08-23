İBB Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusunu dün yaptı

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunuldu.

Dün Bakanlığın incelemesinin ardından Şube Müdürü Elçin Karaoğlu'nun imzasıyla savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinin ekinde yapıdaki inşaatın anlatıldığı bir kroki, fotoğraflar, tapu kaydı ve 16 Ağustos tarihli yapı tatil tutanağı yer aldı.

Dilekçede, şikayet üzerine onaylı rölöve projesiyle yapılan mahallen kontrolde, ekli krokide A ile gösterilen yerde mevcut iskanlı yapıda güçlendirme çalışmalarının yapıldığı, dış merdivenin kaldırıldığı ve cephede doluluk boşluk oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.

Krokide 2 ile gösterilen yerde kış bahçesi yapıldığı kaydedilen dilekçede, B ile gösterilen yerdeki iskanlı yapının verilen ölçülerde büyütüldüğü, cephede doluluk boşluk oranlarının değiştirildiği, tüm alanda esaslı tadilat yapıldığı ve 3 ile gösterilen yerde verilen ölçülerde tek katlı yapı yapıldığı aktarıldı.

Dilekçede, "4 ile gösterilen yerde verilen ölçülerde havuz yapısının büyütüldüğü, 1 ile gösterilen yerde tek katlı prefabrik yapı olduğu, 7 ile gösterilen yerde tek katlı yapı yapıldığı, 5 ve 6 ile gösterilen yerde tek katlı ahşap iskeletten yapı yapılmaya başlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca parselde yer yer doğal bitki örtüsü bozularak kotların değiştirilmek suretiyle peyzaj çalışması yapıldığı tespit edilerek 16 Ağustos'ta 2089 Sayılı 1 No'lu Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmek sureti ile inşaat mühürlenmiştir." denildi.

Savcılığa sunulan dilekçede, bahse konu yerde inşai faaliyeti yapan yapı sahibi Boris Borisenko hakkında 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun "imar kirliliğine neden olma" maddesine göre yasal işlem yapılması istendi.

- Ne olmuştu?

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, dün bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

Bakanlık ekiplerince yapılan incelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.

İBB'nin dünkü açıklamasında, yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kuruma başvuru yapıldığı belirtilerek, "Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir. Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, "16 Ağustos 2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri yer almıştı.

Bu arada, dünkü denetimde alandan çıkarılan işçiler, basın mensuplarına inşaatın daha önceden mühürlendiği yönünde kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini ve denetime kadar da çalışmalarına devam ettiklerini söylemişlerdi.