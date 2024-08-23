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Kadına şiddet olayına müdahale eden polise başarı belgesi

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, dini nikahla yaşadığı 5,5 haftalık hamile Sude Naz A.'yı (19) 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde sokak ortasında öldüresiye döven Yılmaz Akman'a (37) anında ve etkin müdahalede bulunan 'Yunus' olarak bilinen motorize ekipte görevli polis memuru Ersin Çelik'e, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük tarafından başarı belgesi verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 19:19, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 19:37
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Olay, 15 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman, iddiaya göre köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahla yaşadığı 5,5 haftalık Sude Naz A.'yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.'yı yere düşürdü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, bu kez eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler durumu polise bildirip, Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.

'ABİ HAMİLEYİM, İMDAT' DİYEREK, ÇIĞLIKLAR ATTI

Bir genç Yılmaz Akman'a müdahale etmek için yaklaştı ancak Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması üzerine, geri çekilmek durumunda kaldı. Bu sırada Sude Naz A.'nın 'Abi hamileyim, imdat' diye bağırarak çığlıklar atması üzerine yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çevredeki esnaflarla, tesadüfen olay yerinden geçen ve kalabalığı görerek gelen motorize polis ekibinde görevli polis memuru Ersin Çelik de bu kişiye destek verip, genç kadını kurtardı. Ardından çevredekiler, Akman'ı dövmeye başladı. Görevli polis memuru Ersin Çelik olaya müdahale edip, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarıp, etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin de gelmesiyle Akman gözaltına alındı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yılmaz Akman gözaltına alınırken, Sude Naz A. ise hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede başına 3 dikiş atılan ve durumu iyi olduğu belirtilen genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Kaymakam Murat Kütük, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ersin Çelik'e görevde olmamasına rağmen meslektaşları olay yerine ulaşana kadar Akman'a anında, etkin müdahalede bulunarak etkisiz hale getirdiği gerekçesiyle başarı belgesi verdi. Bu tür olaylara karşı hassasiyetle yaklaşan Çelik'in bu örnek davranışının diğer emniyet personeline de ilham kaynağı olacağını belirten Kaymakam Kütük, teşekkür edip, başarılarının devamını diledi.

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