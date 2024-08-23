'Kuyu-19' operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de elebaşılığını Adnan Üstün'ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik Kuyu-19 operasyonu düzenlendiğini ve operasyonda organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını belirtmişti.

Yurt dışında olan örgüt elebaşı Adnan Üstün'ü yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltındaki 6 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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