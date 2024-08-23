Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı

SPK: İstifa haberlerini yayanlara inceleme başlatıldı
SPK: İstifa haberlerini yayanlara inceleme başlatıldı
İBB, kaçak villa için suç duyurusunu hangi tarihte yaptı?
İBB, kaçak villa için suç duyurusunu hangi tarihte yaptı?
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
Borsada sert satış! Bir günde yüzde 2,55 değer kaybetti
Borsada sert satış! Bir günde yüzde 2,55 değer kaybetti
'Noterler üzerinden sığınmacıların işlemleri yapılıyor' iddiası yalanlandı
'Noterler üzerinden sığınmacıların işlemleri yapılıyor' iddiası yalanlandı
Bakan Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına açıklama
Bakan Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına açıklama
Kapıdan satışlara yeni düzenleme: Cayma hakkı kullanılabilecek
Kapıdan satışlara yeni düzenleme: Cayma hakkı kullanılabilecek
Bakanlıktan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu
Bakanlıktan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu
Dolar 34 TL'yi geçti
Dolar 34 TL'yi geçti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor
Üniversite kaydını yaptırmayanlara 'mazeret kayıt hakkı'
Üniversite kaydını yaptırmayanlara 'mazeret kayıt hakkı'
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Yurt başvuruları için yarın son gün
Yurt başvuruları için yarın son gün
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı

Isparta'da bekçilerden kaçan şüpheliyi fark eden taksici, şahsı aracıyla takip ettikten sonra yakalandı. Şüpheliyi bekçilere teslim eden taksici Murat Petek, "Birinin canını yakmış olabilir, tepkisiz kalamadım, üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 23:13, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 23:14
Yazdır
Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı

Isparta'da taksicilik yapan Murat Petek, 22 Ağustos gece saatlerinde Bağlar Mahallesine müşterisini gideceği adrese bıraktı. Dönüş yolunda bir şüphelinin bekçilerden kaçtığını fark eden Petek, şahsı yakaladı. Kovalamaca anı taksicinin araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın kaçtığı, taksicinin onu takip etmesi ve araçtan indiği anlar ve bekçilerin şahısın yanına giderek alması ve taksicinin aracına bindiği anlar yer aldı.

Olay anını anlatan Petek, "Sokaktan şahsın birisi koşarak çıktı bende frene bastım birilerinden kaçtığını anladım. Arkasından bir kaç kişi daha ya da birileri daha çıkabilir diye çarpmamak adına frene bastım yavaşladım. İki tane bekçi koştu geldi. Bana bizi arabayı al dediler. Ben de o an hızlı düşünmek zorundaydım. Onları durup arabayı alırsam şahsın kaçabileceğini, yakalanmayacağını düşündüğüm için bekçileri almadım ve şahsın arkasından direkt devam ettim. Şahıs ara sokağa girdi ben de ara sokağa girdim. İleride sağa dönüş bir ara sokak daha vardı oraya girmeden onu orada yakalayayım diye oraya kadar bastım geçtim kaçan şahsı. Şahıs ara sokağa döndü ben de arabadan indim koşarak arkasından gittim yakaladım. Birkaç saniye sonra bekçiler geldi ve bekçilere teslim ettim. Şüpheli şahsın neden kaçtığını bilmiyorum. Bekçilere teslim ettim bekçiler de karakola götürdüler" dedi.

"Birinin canını yakmış olabilir, tepkisiz kalamadım"

Yaptığı davranışın riskli olduğunu söyleyen Murat Petek, "Riskli bir iş olabilir ama o şahsın ne yaptığını ben bilmiyordum. Hırsızlık yapmış olabilir, birinin canını yakmış olabilir, cinayeti işlemiş olabilir yani birilerine zarar vermiş olabilir. Vicdani muhakeme yapacak olursak, vicdani olan bir insan hiç kimse tepkisiz kalamaz bu olayda diye düşünüyorum. Ben de tepkisiz kalamadım, üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber