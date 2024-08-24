Kiralık telefon kabusunuz olmasın! Siber risklere davetiye çıkarıyor

Türkiye genelinde telefon kiralamaya ilgi arttı. Bu yıl itibarıyla büyük işletmelerin de telefon kiralamaya başlamasıyla, birden fazla kişi tarafından kullanılan telefonlar, siber saldırılara karşı açık hale gelmeye başladı. Kullanıcıların kişisel kullanım alanında olan kiralık telefonlar, gerekli tedbir alınmadığında verilerin çalınmasına sebep olabiliyor.

KİRALANAN TELEFONLARDA ZARARLI YAZILIM OLABİLİR

Vatandaşları telefon kiralamanın muhtemel risklerine karşı uyaran Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, küçük ölçekli işletmelerin veya şahıs firmalarının kiraladığı telefonların siber güvenlik açısından risk oluşturabileceğini ifade etti. Demircan "Telefonun güvenliği aslında kim tarafından kiralandığı ile tamamen doğru orantılı. Kiralanan telefonların içinde zararlı yazılım olması çok muhtemel çünkü sıfırlansa dahi potansiyel olarak telefon o yazılımı barındırmaya devam edebilir. Bu yüzden ciddi riskler olduğunu düşünüyorum. Sözleşmeleri net olmayan kiralama şirketlerinden, kiralama yapılmamasını öneriyorum. Burada önemli olan şirketlerin sözleşmede size ne vadettiği. Kanunlara uygun bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor" dedi.

GÜVENLİK AÇIĞINA DİKKAT

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı da, telefon kiralama uygulamasının her geçen arttığını ancak bu konuda yasal bir düzenlemenin olmadığına dikkat çekti. Yazıcı "Telefon sıfır değilse, siber güvenlik açığı oluşabilir. Kötücül yazılımlarla kişilerin konum, haberleşme ve şifre gibi kişisel verileri çalınabilir. Kişisel verilerin çalınmaması için kutusu açılmış ve kullanılmış telefonları tercih etmeyin. Kiralama yapan firma herhangi bir uygulama yüklemek isterse, kesinlikle reddedin. Kiralama uygulaması, ilerleyen günlerde taksit seçenekleri olmadığından opsiyonlu olarak kiralanan kişiye satılabilir. Böylece yüksek fiyatlı telefonlar, satın alınabilecek duruma gelebilir" diye konuştu.

TÜKETİCİLERE VERİ GİZLİLİĞİ UYARISI

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, bazı teknoloji marketlerinin başlattığı akıllı telefonların uzun dönemli kiralanması uygulamasına karşı tüketicilere "veri gizliliği" uyarısında bulundu. Kiralanmış telefonların kişisel güvenlik açısından da bazı mağduriyetlere sebep olabileceğini dile getiren Küçük "Tüketicilerin kiraladığı akıllı telefona yükledikleri gizli ve kişisel bilgilere dikkat etmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlar, bu telefonları kiralama süreci sonunda satın almayacak, bu durumda kaydedilen kişisel bilgi ve verilerin mutlaka sıfırlanmasında yarar var. Sıfırlanmayan bilgi ve veriler, ilerleyen süreçte tüketiciye olumsuz yansıyabilir" dedi.

SAMET EKER