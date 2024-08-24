Bu illerde kiralar 10 bin TL'nin altında

Türkiye'de son 3 yılda konut fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak kiralarda da yukarı yönlü eğilim öne çıktı. Son dönemde konut fiyatlarındaki yüksek seyir ve yüksek faizler, vatandaşları satın almaktan çok kiralık konutlara yönlendirdi. Yüksek inşaat maliyetleri sebebiyle yeni konut arzı da hızlı artmayınca, kiralık piyasasında dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor.

Kiralık konuta olan talep artışı, kiraların, konut fiyatlarından daha hızlı artmasını beraberinde getirdi. Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen son verilere göre;

-Türkiye genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 TL,

-110 metrekarelik standart bir konutun metrekare kira bedeli ise 169 TL oldu.

-Son 1 yıllık süreçte kiralarda ortalama %47 ve 2 yıllık süreçte %238 artış gerçekleşti.

Verilere bakıldığında; ortalama konut kira rakamı, 17 bin TL olan asgari ücretin üzerinde seyrediyor.

KİRANIN DÜŞÜK OLDUĞU ŞEHİRLER

Buna rağmen Türkiye'de konut kiralarının 10 bin TL ve altında olan iller de var. Yaşamak için ucuz şehir arayışlarının da hızlandığı bu süreçte, Endeksa verilerine göre öne çıkan ilk 10 şehir ve ortalama kira bedelleri şöyle sıraladı:

1-Muş: 7 bin 670 TL

2-Kilis: 8 bin 397 TL

3-Kütahya: 9 bin 325 TL

4-Burdur: 9 bin 468 TL

5-Hakkari: 9 bin 516 TL

Ö. Faruk Bingöl