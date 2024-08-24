Temmuz ayında elektrik üretiminde rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Temmuz ayında hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaşıldığını belirten Bayraktar, "Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" bilgisini verdi.

Buna göre, temmuzda üretilen elektrik miktarı 34,6 milyar kilovatsaat oldu. Elektrik üretimi ise 34,5 kilovatsaat milyar olarak kaydedildi.