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Temmuz ayında elektrik üretiminde rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temmuz ayında elektrik üretim ve tüketiminin rekor seviyelere ulaştığını açıkladı. Bayraktar, "Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 12:00, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 12:01
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Temmuz ayında elektrik üretiminde rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Temmuz ayında hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaşıldığını belirten Bayraktar, "Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" bilgisini verdi.

Buna göre, temmuzda üretilen elektrik miktarı 34,6 milyar kilovatsaat oldu. Elektrik üretimi ise 34,5 kilovatsaat milyar olarak kaydedildi.

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