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Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8'inci yılı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı düzenlediği ilk askeri harekat olan Fırat Kalkanı, 8. yılını geride bıraktı. Harekat ile 2 bin 55 kilometrekarelik alan terörden temizlenirken, sivillerin geri dönüşünün sağlandığı bölge, atılan adımlarla cazibe merkezi oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 14:13, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 14:13
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Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8'inci yılı

Bundan tam 8 yıl önce 24 Ağustos 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ terör örgütünü etkisiz hale getirmek üzere Cerablus'tan başlayan bir harekatı hayata geçirdi. 200 günden fazla süren ve 2017 Mart ayının son günlerinde tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı o güne kadar Suriye'de DEAŞ'a vurulan en ciddi darbe oldu.

Terörden temizlenen Cerablus, Azez, El Bab, Çobanbey ve Mare İlçelerinde korkunun yarattığı tedirginlik yerini huzur ve güvene bıraktı. Sırada sivillerin evine dönmesi vardı, peş peşe adımlar atıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından bölgede her alanda önemli atılımlar gerçekleştirildi. Bu değişimle birlikte yeniden evlerine dönen sivillerin sayısı artarken sadece Fırat Kalkanı bölgesine dönen sivillerin sayısı 8 yılda 400 binin üzerine çıktı.

Sivillerin ihtiyaç duyduğu tüm kamu kurumları oluşturuldu. Türkiye'nin desteği ile kurulan tüm resmi kurumlar 8 yıldır kesintisiz hizmet sunuyor. Cerablus'ta açılan Nüfus Müdürlüğü 8 yılda 182 bin sivile kimlik kartı verdi.

Terörün izlerinin silindiği alanlarda kurulan organize sanayi bölgeleri ile ticaret yeniden canlandı.

Bölgede eğitim büyük önem kazandı. Türkiye'nin desteği ile bölgeye kurulan 4 üniversitede bugün eğitim gören öğrenci sayısı 2 binin üzerine çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki varlığıyla nüfus her geçen gün artıyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin nüfusu 8 yılda 1 milyon 800 bine yükseldi. Bugüne kadar operasyonlarla Fırat Kalkanı Bölgesinde 8 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8. yıl dönümü dolayısıyla Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin mesaj yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki mesajda, "DEAŞ başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümünde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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