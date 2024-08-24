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Kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği

Yatırım teşviklerinde kadın ve genç sigortalıların istihdamına yönelik ilave sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 14:50, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 14:31
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Kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yatırımcılara kadın veya genç istihdamına yönelik ilave sigorta primi işveren hissesi desteği verilecek.

İSPİH desteği, 29 Haziran 2021'den sonrasındaki müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında uygulanacak.

Desteğin uygulanabilmesi için yatırımcıların, yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasının bittiği dönemi takip eden 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurması gerekiyor.

Teşvik belgelerinde kayıtlı sigorta primi işveren hissesi desteğinden kısmi süreli çalışma, sigortalıya ilişkin rapor, ücretsiz izin gibi eksik günler hariç olmak üzere toplam 360 gün prim ödeme süresinde faydalanmış kadın veya genç (18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış kişi) İSPİH desteğine konu çalışan sayısının hesaplanmasında dikkate alınacak.

Yararlanılan destek tutarı, yatırımcının faydalandığı sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı da dahil olmak üzere teşvik belgesinde kayıtlı azami destek tutarını geçemeyecek. Ayrıca hesaplanan çalışan sayısı teşvik belgesinde kayıtlı olan ilave istihdam sayısını aşamayacak.

İSPİH desteğinden yararlanabilecek yatırımcılara ilişkin firma adı, teşvik belgesi sayısı, iş yeri sicil numarası, istihdam sayısı, vergi dairesi ve numarası, destek başlangıç dönemi ve destekten yararlanma süresine dair bilgiler SGK tarafından Bakanlığa ayda 1 defa bildirilecek.

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