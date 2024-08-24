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TESK'ten hurda araç çağrısı: Teşvik yasası çıkarılmalı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araç teşvik yasasının yeniden gündeme alınarak ticari araçlar için yeniden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 20:10, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 20:12
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TESK'ten hurda araç çağrısı: Teşvik yasası çıkarılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araç teşvik yasasının yeniden gündeme alınarak ticari araçlar için yeniden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Palandöken yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere ülkemizde 28 milyon 750 bine yakın araç var. Bunların ortalama yaşı, TÜİK verilerine göre, 14,5'in üzerinde. Bu araçlar artık ekonomik ömürlerini doldurmuş durumda. Araçlarını yenilemek isteyen pek çok vatandaşımız var fakat yeni enflasyonla mücadeledeki yeniden değerlendirme oranlarında bunlar da vergiye tabi olacak. Halbuki bizim bu araçların hepsi ekonomik ömürlerini doldurmuş. Mal sahiplerinin ellerinde ekonomik olarak kazancı olmayan, çevreye ve doğaya zararlı hale gelmiş, yakıt israfı da çok büyük olan eski teknoloji olan araçlar. Kısacası araçların hepsi hurdaya çıkmış vaziyette. Hızlı bir şekilde sorunun çözümü için araçların yaşlarına yönelik bir teşvik programı yeniden uygulanmalı" dedi.

"HURDA ARAÇ TEŞVİK YASASI ESNAFI RAHATLATIR"

Hurda araçların kara duman salınımı ve egzoz emisyon değerlerinin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bildiğiniz üzere, çok az kilometre yapmış okul servis araçları var. Bu araçlarda da tabi yaş sınırı olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı, 12 yaş üzerindeki araçların hizmet yapamayacağını belirtiyor. Konuyla alakalı mahkeme kararları da var. Bazı okul servis araçlarının kilometresi düşük olduğu için bu durum araç sahiplerini mağdur ediyor. Öte yandan çevrenin kirlenmesine, yakıt harcamalarına, hurda ithalatına bir handikap oluşturuyor. Bunun da netice itibariyle halledilmesi lazım. Artık okullar açılıyor, birçok servis yapan insan zor durumda. Geçmiş yıllarda olduğu gibi piyasanın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu hurda araç teşvik yasası tekrar gündeme gelmeli" diye konuştu.

"ARACINI YENİLEYECEK OLANA VERGİ MUAFİYETİ GETİRİLMELİ"

Hurda araçlarını yenileyecek olanların mevcut borçlarını ödemekte kolaylık sağlanması gerektiğini de belirten Palandöken, "Enflasyonist ortamda hurda araçların ekonomiye kazandırılması hem ekonomiyi canlandıracak hem de büyük bir girdi sağlayacak. Bu teşvik, aracını yenilemek isteyen, hurda ithalatı yapan esnaf ve birçok meslek dalına da yarar sağlayacak. Devletimiz de bundan bir kayıp yaşamadan yüksek miktarda gelir elde edecek. Kazan kazan modeli ile hem devletimiz hem de esnafımıza fayda olacak. Öte yandan araçların yenilenmesi karayollarındaki güvenliği de sağlayacak. Kısacası bu araçlar yasadan yararlanmak suretiyle hurda araçların yerini almalı. Bununla ilgili çalışmaların neticelenmesinde geç kalınsa da zaman kaybedilmeden bir an önce hurda teşvik yasası çıkmalı" şeklinde konuştu.

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