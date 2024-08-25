5 yaşındaki kızını öldürdü! 'Eşime ateş ettim, çocuğuma isabet etti' dedi

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi 138259 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. 3 çocuk babası Mehmet Ö., bilinmeyen nedenle eşi Saadet Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Şaadet Ö., kızı Hiranur Ö. ile yaklaşık 500 metre mesafedeki babasının evine gitmek için bahçe kapısına doğru yöneldi. Mehmet Ö. de arkasından tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Şaadet Ö. ile kızı Hiranur'un vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HİRANUR TOPRAĞA VERİLDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hiranur Ö. yaşamını yitirdi. Hafif yaralı Şaadet Ö. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Gözaltına alınan Mehmet Ö., ilk ifadesinde, "Eşimle tartışıp, kavga ettik. Eşim, yakındaki babasının evine gitmek isterken arkasından korkutmak amaçlı tüfekle ateş ettim; ama çocuğuma isabet etti" dedi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Hiranur Ö.'nün cenazesi bu sabah Cumhuriyet Mezarlığı'nda topağa verildi.