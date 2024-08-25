Telegram'ın kurucusu Durov Fransa'da gözaltına alındı

Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Durov'u taşıyan özel jetin Azerbaycan'dan havalandığı bildirildi.

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