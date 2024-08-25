Gara'ya büyük operasyon

Terörü sınır ötesinde bitirmeye kararlı olan Türkiye, önce Kuzey Irak'taki Zap ve Metina'yı temizleyecek. Ardından terör örgütü PKK'nın en büyük kamp ve sözde karargahlarının bulunduğu Gara'ya tarihin en büyük operasyonlarından biri düzenlenecek.

Gara, PKK'nın Sincar'a açılan kapısı, Sincar ile PKK kontrolündeki bölgeler arasındaki en önemli bağlantı. Gara operasyonu Kalkınma Yolu'nun güvenliği için de önem taşıyor. Çünkü demir yolu ve kara yolu gibi projelerin olacağı Musul ile Türkiye arasındaki PKK varlığı risk oluşturuyor.

PKK'ya karşı ortak mücadele için 15 Ağustos'ta Irak'la imzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı" kapsamında Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Başika'da ise Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulması kararlaştırılmıştı. Başika'da oluşturulacak merkezle Gara'nın da kontrolü sağlanacak.

TIR GEÇEN TÜNELLER VAR

Terör örgütü PKK'nın Gara'daki faaliyetleri, itirafçı teröristlerin beyanlarıyla ortaya çıktı. Buna göre PKK'nın kış aylarında Kuzey Irak'taki TSK üslerine saldırı düzenlediği Gara'da sahada 200, sözde genel güç biriminde 200, sözde özel kuvvet biriminde 200 ve sözde eğitim akademilerinde 200 olmak üzere 1000'e yakın silahlı terörist var. Sözde karargahların bulunduğu en büyük terör kampı olan Gara'da, PKK için kritik önemde birimler yer alıyor. Bölgede içinden TIR'ların bile rahatlıkla geçebildiği büyüklükte devasa tünel ve mağaralar da var.

TELSİZ YERİNE YEREL AĞ

Örgüt Gara'da iletişim için telsiz kullanmayı bıraktı. Çekilen kablolar sayesinde mağaralarda sabit ve akıllı telefonlar kullanılıyor. Akıllı telefonlarda GSM hattı bulunmuyor. Cep telefonlarıyla, mağaralara kurulan istasyonlar sayesinde çeşitli uygulamalar üzerinden iletişim sağlanıyor. Dinleme ve sızmaları önlemeye çalışan örgütün kendi yerel telefon ağını kurduğu Gara'da, geçen yıl TSK'nın düzenlediği hava harekatıyla PKK'nın kablolu telefon ağı yok edilmişti.

LAZERLE MAYIN PATLATIYORLAR

TSK operasyonlarına karşı önlemler de alan PKK'nın, bölgede uzaktan lazerle kontrol edilebilen mayın kullanmaya başladığı belirlendi. Eylem yapılacak yere tuzaklanan mayın, 2-3 km mesafeden lazerle infilak ettirilebiliyor. Gara'daki tüm alanlarda tuzaklanan mayınlar bu şekilde patlatılabiliyor.

MAĞARA GİRİŞLERİNE SENSÖR

Irak ile Türkiye arasında imzalanan mutabakattan sonra PKK, Gara'da güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarttı. Mağara önleri ve hakim tepelerdeki kamera sayısı arttırıldı. Mağaraların girişlerine hareket sensörleri yerleştirildiği, SİHA'lara karşı da lazer sistemli sinyal bozucular kullanıldığı tespit edildi.

SİHA düşürmeye çalışmışlar

İtirafçı teröristler, PKK'nın Gara'daki faaliyetlerini anlattı. "Argeç" kod adlı terör örgütü mensubu C.T., 2019 yılında Gara'ya Suriye'den obüs getirildiği, 2020 yılında Gara ile Amediye tarafına gönderildiği, Gara sahasında ABD kontrolünde 4 farklı petrol şirketi bulunduğu bilgisini verdi. Saha birimindeki bir elebaşı belli aralıklarla bu şirketlere gidip görüşmeler yapıyormuş. 2023 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Gara'da İHA düşürmek için lazer sistemiyle saldırı denemesi yaptıklarını söyleyen terörist, lazer sistemi için teknik malzemelerin Süleymaniye'den temin edildiğini kaydetti. Terörist C.T., örgüte katılım azaldığı için bölgedeki sözde akademilerde eğitim verilmediğini, katılımın daha çok Suriye ve Irak'tan olduğunu da itiraf etti.

İki terörist öldürüldü

Terörle mücadele sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Teröristler Hakurk'ta öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonu "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" mesajıyla duyurdu.

Tanklar hazır

TSK'nın en etkili kara gücü olan tank birlikleri, 7 gün 24 saat göreve hazır. Kara Kuvvetleri Tank Okul Komutanlığı'nda subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara 32 hafta boyunca envanterdeki M48, M60, M60T, Leopard 1 ve 2 tanklarıyla eğitim veriliyor. Kursiyerler gerçek tankla arazide sürüş, atış, dayanıklılık ve manevra kabiliyetlerini geliştiriyor. Mehmetçik kule eğitiminde atış kontrol sistemleri, tank üstü silahlarından tank topu, uçaksavar ve kule makineli tüfeği ile tankın muhabere sistemleri eğitimine tabi tutuluyor. Gece ve gündüz gerçekleştirilen deneyim tatbikatları nefes kesti. Özellikle atış esnasında ortaya çıkan görüntüler, dosta güven verirken düşmana korku saldı.

Şahin Şen