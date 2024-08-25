Kabine Toplantısı'nda 21 yıl sonra bir ilk

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlama etkinlikleri büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Ahlat Recep Tayyip Erdoğan 1071 millet bahçesinde devam eden kutlamalar; solo türk, jandarma çelik kanatlar, halk oyunları, mehter takımı gösterileri, güreş müsabakaları ve okçuluk gibi etkinliklerle sürüyor.

Bugün öğleden sonra Ahlat ilçesine gelmesi beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan 1071 millet bahçesindeki kutlama alanına geçecek olan Başkan Erdoğan'ın, büyük otağı ziyaretinin ardından kendisini bekleyen vatandaşlara hitap edecek.

KABİNE AHLAT'TA TOPLANACAK

Kabine 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında, Başkan Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplanacak. Ahlat'ta toplanacak Kabinede, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.

Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olurken, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

CEREN ÇALIŞKAN