İş dünyasının tepkisini çekmişti! Orta yol için alternatifler masada

Vergi yasaları gereğince bu yıl uygulanması zorunlu olan, ancak iş dünyası temsilcilerinin bazı sıkıntılara neden olabileceği endişesiyle itiraz ettiği enflasyon muhasebesi tekrar masaya yatırıldı. Yapılacak çalşmalarla bu konuda orta yol bulunması hedefleniyor. Bilanço üzerinde matematiksel işlemlerle yapılan düzeltmeler ile enflasyon etkisinin ortadan kaldırılmasını amaçlayan enflasyon muhasebesi, Vergi Usul Kanunu kapsamında yasal zorunluluk haline geldi. Türkiye'de en son 2002-2004 yılları arasında uygulanan enflasyon muhasebesi, 2021 yılında koşullar oluşmasına karşın yapılan bir düzenleme ile 2024 yılına ertelenmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılması gerektiği ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla son kez geçici vergi beyanname verme sürelerini 27 Ağustos Salı gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.



İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ

Uygulamanın hayata geçmesi halinde özellikle ekonominin bel kemiği konumundaki KOBİ'lerin sıkıntı yaşayabileceğini düşünen iş dünyası buna karşı çıkıyor. Gerekçeler ise şu şekilde sıralanıyor: "Uygulama hayata geçerse iflaslar ve işten çıkarmalar yaşanabilir. Faaliyetten doğmayan birtakım ticari işlemlerden vergi alınacak. Stoklarınızda mal var, onları satmışsınız gibi kazanç gösterip vergi ödeyeceksiniz. Yatırım yapıyorsunuz, yatırımınız bitmemiş olsa dahi yapılan yatırım 2023 sonu itibarı ile aktifte görünüyor ve sanki o yatırımdan kazanç elde ediyormuşsunuz gibi bunun vergisini vermek zorundasınız."



ÇALIŞMA BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti, bu konuda bir orta yol bulmak için çalışmaya başladı. Konuya ilişkin etki analizleri yapılıyor ve alternatifler hazırlanıyor. Sonuçta hem devlet hem de iş dünyasını rahatlatacak bir formülün gündeme gelmesi bekleniyor. Bu yönde bir düzenleme yapılmasına karar verilirse hızla hayata geçirilecek.

MEVCUT YASA ÇERÇEVESİNDE

Yapılacak düzenleme mevcut yasa ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecek. Yasal bir düzenlemeye gerek olmayacak. İhtiyaç olması halinde konu meclis gündemine taşınacak.

ZÜBEYDE YALÇIN