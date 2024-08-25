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Bir haftada 450 bin 334 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 15-22 Ağustos'ta 2 milyon 488 bin 264 aracın denetlendiğini, 450 bin 334 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 09:12, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 08:43
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Bir haftada 450 bin 334 sürücüye işlem yapıldı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Bu kapsamda, 2 milyon 488 bin 264 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259, hız ihlalinde bulunan 129 bin 459, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 884, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 249 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 354 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 450 bin 334 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, yılın ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35'inin yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiği bilgisini verdi.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan aşırı hız ile etkin mücadele yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası karayollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil 'Mobil Hız Tespit Sistemleri' ile takviye yaparak güçlendirdik. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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