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6 ilde sel felaketi! 2 kişi hayatını kaybetti

Kayseri, Kırşehir, Kahramanmaraş, Sivas, Konya ve Nevşehir'de etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana yol açtı. Kırşehir'de sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde de sele kapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 10:28, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 13:16
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Yurtta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Kırşehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Konya ve Nevşehir'de etkili olan kuvvetli yağış sel ve heyelana yol açarken çok ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Kayseri'de sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

İlçede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde heyelan sonucu mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araç iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılırken, sel sularına kapıldığı değerlendirilen Muhittin Saraç'ın cansız bedenine aracından yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşıldı.

Yaklaşık 150 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları kapsamında, sağanak sırasında mahsur kalan 8 araçla çok sayıda vatandaş da güvenli alanlara tahliye edildi.

Öte yandan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış, mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de 1 kişi hayatını kaybetti
Kırşehir'de merkeze bağlı Uzunali köyünde, akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, köyün çevresinde sele neden oldu. Bu sırada arazide bulunan M.A. (52) sele kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla sel sularından kurtarılan M.A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Öte yandan sel nedeniyle çok sayıda tarla zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta 10 dakikada metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Kısa sürede etkisini artıran sağanak yüzünden araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ve itfaiye ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yaşanan sağanak nedeniyle 15 araç ve 40 personelle yağışın etkisini en aza indirmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca metrekareye 10 dakikada 8 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

Sivas'ta Tohma Çayı taştı, 8 ev hasar gördü
Sivas'ta akşam saatlerinde Gürün ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağışın etkisiyle ilçeden geçen Tohma Çayı taştı. Sel suları ve çamur nedeniyle ilçeyi Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yol ulaşıma kapandı. Sağanağın etkisini yitirmesiyle birlikte bölgeye AFAD, özel idare ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler kapanan yoldaki sel suları ve çamuru temizledi, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sel suları nedeniyle 8 ev zarar gördü. AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı. Öte yandan, Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürün ilçe merkezi ile D-300 kara yolu üzerinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağışın etkisiyle ortaya çıkan balçığın kara yolunu kapatması nedeniyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapanmış, ekiplerimizin yoğun çalışması neticesinde kapanan yol kısa sürede temizlenerek her iki taraflı araç trafiğine açılmıştır. İlçe merkezinde de bazı evlerin bahçeleri ile meskun olmayan bölümleri selden küçük çaplı etkilenmiştir. AFAD, Özel İdare, itfaiye, kara yolları ve DSİ ekiplerimizin saha tarama ve müdahale çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Konya'da bodrum katları su ile doldu
Konya'nın Kulu ilçesinde yağan şiddetli yağmur sonrasında sel meydana gelirken, bazı evlerin bahçeleri ile bodrum katları su ile doldu. İlçeye bağlı birçok mahallede akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Camikebir, Karşıyaka mahallelerinde evlerin zemin katları ve bahçeleri sel suları ile doldu. Ekipler, su dolan evlerde çalışma yaparken sel nedeniyle evlerde maddi hasar oluştu. Ankara-Konya Kara yolunda araçları ile seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Nevşehir'de toprak kayması
Göreme beldesinde akşama doğru sağanak etkili oldu. Gaferli Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle, park halindeki 2 otomobil, toprak kayması nedeniyle eğimli yerden düştü. Araçlarda hasar oluştu. Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde de sel nedeniyle arazi aracı selin ortasında mahsur kaldı.

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