Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Erakçi'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İran'da geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kabine için önerdiği kişiler, 21 Ağustos'ta İran Meclisinde güvenoyu almıştı. Buna göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapan Erakçi, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olmuştu.