'Yusuf Dikeç pozu' atıcılığa ilgiyi artırdı

Acil servisler doldu taştı! İshal ve kusma vakaları yüzde 50 arttı
Acil servisler doldu taştı! İshal ve kusma vakaları yüzde 50 arttı
Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır
Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır
9 il için alarm! AFAD'dan SMS'li uyarı geldi
9 il için alarm! AFAD'dan SMS'li uyarı geldi
İlkokulun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor
İlkokulun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı
Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı
6 ilde sel felaketi! 2 kişi hayatını kaybetti
6 ilde sel felaketi! 2 kişi hayatını kaybetti
Valilikten kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama
Valilikten kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama
İş dünyasının tepkisini çekmişti! Orta yol için alternatifler masada
İş dünyasının tepkisini çekmişti! Orta yol için alternatifler masada
Kabine Toplantısı'nda 21 yıl sonra bir ilk
Kabine Toplantısı'nda 21 yıl sonra bir ilk
2 yıl ekilmeyen Tarım arazileri böyle kiralanacak
2 yıl ekilmeyen Tarım arazileri böyle kiralanacak
Otomobilde doğrulanmış ilan dönemi geldi çattı
Otomobilde doğrulanmış ilan dönemi geldi çattı
İnşaat güneşi gördü! 2025 gayrimenkul yılı olacak
İnşaat güneşi gördü! 2025 gayrimenkul yılı olacak
Milli Eğitim Bakanı'ndan Yusuf Dikeç pozu
Milli Eğitim Bakanı'ndan Yusuf Dikeç pozu
Türkiye'nin yeni denizaltısı 'Pirireis' göreve başladı
Türkiye'nin yeni denizaltısı 'Pirireis' göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusu
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği
Kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği
DMM, sığınmacılarla ilgili iddiaları yalanladı
DMM, sığınmacılarla ilgili iddiaları yalanladı
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adım
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adım
'Faizler yüksek kaldıkça konut fiyatları düşer'
'Faizler yüksek kaldıkça konut fiyatları düşer'
İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı
İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı
Otomotivde 'doğrulanmış ilan' dönemi
Otomotivde 'doğrulanmış ilan' dönemi
Bitkisel üretimde destekleme tutarları belli oldu
Bitkisel üretimde destekleme tutarları belli oldu
Bu illerde kiralar 10 bin TL'nin altında
Bu illerde kiralar 10 bin TL'nin altında
Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi
Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi
Bu hafta döviz ve altın kazandırdı, borsa kaybettirdi
Bu hafta döviz ve altın kazandırdı, borsa kaybettirdi
Kiralık telefon kabusunuz olmasın! Siber risklere davetiye çıkarıyor
Kiralık telefon kabusunuz olmasın! Siber risklere davetiye çıkarıyor
Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu'ndan 'Yavaş' hamlesi!
Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu'ndan 'Yavaş' hamlesi!
Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor
Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor
Ana sayfaHaberler Spor

'Yusuf Dikeç pozu' atıcılığa ilgiyi artırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in viral olan pozuyla gündem olması atıcılığa ilgiyi de artırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 11:27, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 13:05
Yazdır

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinin yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de stant açtı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Türkiye'de üretilen silah ve teçhizatların tanıtıldığı stantları ziyaret edenler, burada görevli emniyet ve jandarma personelince bilgilendirildi.

Aileleriyle ziyaret ettikleri stantta güvenlik güçleriyle fotoğraf çektiren katılımcılar, asker ve polislere görevlerinde başarı diledi.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının kurduğu atış simülasyonu da en çok ziyaret edilen alanlardan biri oldu.

Dikeç'in dünyada büyük yankı uyandıran pozuyla daha bilinir hale gelen havalı tabanca atışını merak edenler, milli sporcu gibi poz vererek atış yaptı.

- "Tüm dünyada büyük yankı uyandırdı"

Bursa'dan oğluyla gelerek kutlamalara katılan Tuğba Yurdakul, AA muhabirine, Dikeç'in kendine has atış stiliyle elde ettiği başarısının dünya gündeminde yer aldığını söyledi.

Dikeç'in stilinin tüm dünyada büyük yankı uyandırdığını ve bu spora merakı artırdığını belirten Yurdakul, şunları kaydetti:

"Yusuf Dikeç olimpiyatların en çok konuşulan sporcularından biri oldu. Onunla gurur duyduk. Biz de jandarmanın stadında onun gibi poz vererek atış yapmaya çalıştık. Bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını istiyoruz. Çok faydalı oluyor. Çok mutlu olduk. Güzel zaman geçirdik. Stantlarda yerli üretim olan silahlarımızı görünce gurur duyduk. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı çalışmalarını sürekli takip ediyorum. Bu silahların bizim olması, her alanda kullanılması gurur verici."

- "Yusuf Dikeç gururumuz oldu"

Katılımcılardan Furkan Sönmez de Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yoğun katılımla gerçekleştiğini ifade etti.

Paris'te gümüş madalya kazanan Dikeç'in viral olan atış pozunu çok beğendiğini dile getiren Sönmez, "Yusuf Dikeç gururumuz oldu. Başarısıyla bizi mutlu etti. Ülkemizin adını tüm dünyaya duyurdu. Bugün de jandarmanın standında atış simülasyonuna katıldık. Yusuf Dikeç gibi atış yapmaya çalıştık. Güvenlik güçlerimizin stantlarını gezdik. Yerli üretim silahlarımızı gördük. Görevli personel bizi bilgilendirdi. Gurur duyduk." diye konuştu.

Düzce'den gelen Hasan Kaldı ise "Jandarmamızın açtığı standı ziyaret ettik. Tarzıyla adını dünyaya duyuran Yusuf Dikeç'in pozuyla atış yaptık. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Buradaki etkinlikler de çok güzel organize edilmiş. Alanda çok güzel bir atmosfer var. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber