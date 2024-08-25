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Narin'den 5 gündür haber yok! Kan lekeleri bulundu

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. 8 yaşındaki Narin için arama çalışmaları sürerken, evine yaklaşık 20 metre mesafede, kayalıklar üzerinde tespit edilen kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime olduğu belirlenecek. Narin ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nden de cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin yalanlama geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 16:11, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 18:07
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Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü.

AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, pamuk ve mısır tarlaları ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

KAN İZLERİ BULUNDU
Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde kurumuş kan izlerine rastlandı.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde kan bulunan taşı incelemek üzere götürdü.

Küçük kızın son görüntülerinde, 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görüldü. Çalışmalar, mısır tarlası olan bölgede yoğunlaştırıldı.

Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kayıp kız çocuğu Güran'ın bulunabilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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