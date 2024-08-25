9 il için alarm! AFAD'dan SMS'li uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos Pazar günü için Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu ve Samsun illeri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); 9 ilin valiliklerine "Meteorolojik Uyarı" gönderdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği bildirildi.

SMS'Lİ UYARI YAPILDI

AFAD tarafından 9 ilde yaşayan vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapılırken, cami ve belediye anons sistemleri ile emniyet ve jandarma araçlarından da gerekli uyarılar yapıldığı belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Samsun için "turuncu"; Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu için de "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.

1065 VATANDAŞ KURTARILDI!

9 ilde alınan 72 ihbara müdahale edildiği belirtilen açıklamada "AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan 1065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup, gelişmeleri takip etmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." denildi.