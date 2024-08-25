Uluslararası 10 hava yolu şirketi İsrail seferlerini iptal etti

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın haberine göre, Fransız Havayolları ile Transavia Hava Yollarının da aralarında bulunduğu 10 yabancı hava yolu şirketi İsrail'e seferlerini iptal etti.

İsrail'e 52 sefer tamamen iptal edilirken, yüzlerce sefer de ertelendi.

Haberde, İsrail uçuşlarına devam eden sayılı yabancı şirketler arasında olan Fransız Havayollarının da Tel Aviv'e gidiş dönüş seferlerini iptal ettiğine dikkati çekti.

Temmuz sonlarından bu yana yaklaşık 20 uluslararası hava yolu şirketi bölgede kapsamlı bir savaş çıkma ihtimalini gerekçe göstererek İsrail'e seferlerini iptal etmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e 30 Temmuz'da düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedeflendiğini ifade etmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.