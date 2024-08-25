Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi öldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 14:50, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 14:54
Efe V. idaresindeki 34 AIY 319 plakalı otomobille Ramiz Tanrıver yönetimindeki 59 LS 625 plakalı otomobil, Ahmetbey Kavşağı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Tanrıver ile aynı araçtaki Aynur Tanrıver'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Efe V, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.