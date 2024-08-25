Alışveriş dönüşü feci kaza: Bir aile yok oldu

Yozgat'ta aynı aileden 4 kişi, alışveriş dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Boğazlıyan ilçesindeki Devecipınar köyünde meydana geldi.

Hakan Balkaya idaresindeki 38 KP 264 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 07 AFA 068 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunanlar yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücülerden Hakan Balkaya ile aynı araçta bulunan eşi Fatma Balkaya ve kızları Lina Balkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü F.B. ile yolcu olarak bulunan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan baba Ramazan Balkaya ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİLER

Balkaya ailesinin cenazeleri memleketleri Kayseri'nin Felahiye ilçesine getirildi.

Kale Mahallesi'nde ölen 4 kişi için cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Balkaya ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ramazan, Hakan, Fatma ve Lina Balkaya'nın cenazeleri, gözyaşları içinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.