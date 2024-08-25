Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü, Ahlat'ta yapılan törenlerle kutlanıyor. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Erdoğan'ın Bitlis'teki ilk durağı toplu açılış töreni oldu. Cumhurbaşkanı daha sonra tören alanına geçti.

"AHLAT BİZE KİM OLDUĞUMUZU HATIRLATIR"

Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi, "Ahlat bize kim olduğumuzu, nereden gelip, nereye gittiğimizi hatırlatır." dedi.

"Ataların, Anadolu'ya ektikleri kardeşlik ve dayanışma tohumları öylesine kök saldı, öylesine büyüdü ki; bin yıldır bu kardeşlik hukukunu bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Ahlat'ı vatan yapan dünyada benzeri olmayan şaheserleri bu topraklara nakşeden büyüklerimizi minnetle yadediyorum. Yiğitlerin serdarı Sultan Alparslan'ı ve askerlerini rahmetle anıyorum. Ecdadın konakladığı Ahlat, bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir köprüdür.

Ahlat bize kim olduğumuzu, nereden gelip, nereye gittiğimizi hatırlatır. Göreve geldiğimizden bu yana Ahlat'ı yeniden bir başkent gibi ihya etmeyi vazife gördük. Ahlat'ı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Ahlat, küllerinden yeniden doğdu. Toplu açılış törenimiz ve akşam gerçekleştireceğimiz Kabine toplantımızla, Ahlat'a verdiğimiz ehemmiyeti gösteriyoruz.

"TÜM OYUNLARIN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Ataların, Anadolu'ya ektikleri kardeşlik ve dayanışma tohumları öylesine kök saldı, öylesine büyüdü ki; bin yıldır bu kardeşlik hukukunu bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi. Etnik köken üzerinden bizi bölmeye çalıştılar. Bizi ayırmak istediler. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya çalıştılar. Bölücü terör örgütü eliyle aramıza nefret duvarları örmeye kalktılar. Daha bunun gibi nice kalleş oyunla kardeşliğimizi dinamitlemek istediler. Hepsinin üstesinden geldik.

"85 MİLYON BİRİZ, BERABERİZ"

85 milyon olarak birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlendik. Şunun bilinmesini isterim; bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Bu toprakların altında da üstünde de biz varız. Her karışında bir şehit yatan Anadolu, bizim öz yurdumuzdur.

Bu topraklardaki kardeşlik hukuku, tarihimizin hiçbir döneminde mezhebe, meşrebe, etnik kökene göre belirlenmedi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu ortak kadere, ortak imana, ortak geçmiş ve geleceğe göre şekillendirdik. Bin yılın yol ve dava arkadaşları olarak şimdi de istikbele yürüyoruz. Herkes şunu bilsin; ay-yıldızlı al bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz."

CUMHURBAŞKANI AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış törenine de katıldı.

Erdoğan törende gerçekleştirdiği konuşmada gündemdeki konulara ilişkin mesajlar verdi.

"ESKİ TÜRKİYE TAMAMEN GERİDE KALDI"

"Terörün karanlık gölgesi doğu ve güneydoğu illerimizden çekildikçe, şehirlerimizin atıl kalan potansiyeli ortaya çıkmaktadır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler artık geride kaldı. Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefeti de eleştirdi. Erdoğan, "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar." diye konuştu.

TBMM'deki Can Atalay oturumunda yaşananlara da değinen Erdoğan, "Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak şekilde provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini hep birlikte takip ettik. Milletin meclisinde millete hakaret eden, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin böyle bir şahsın arkasına ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bir kardeş, öz kardeşine nasıl sahip çıkarsa, sizler de bize öyle sahip çıktınız. Bizi muhabbetle bağrınıza bastınız. Allah kardeşliğimizi daim etsin. Malazgirt Zaferimizin 953'üncü yıldönümünü anmak üzere bugün Bitlis'in yarın da Muş'un misafiriyiz.

Bitlis'e olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde Bitlis bize verdiği söze sadık kalarak yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet siyasetinden yana kullandı. Bitlisli kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Gece gündüz demeden Bitlis için çalışmaya, üretmeye, Bitlis halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. İşte bugün hepsi birbirinden önemli kamu ve özel sektör yatırımlarını şehrimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Aile sağlık merkezleri, 112 istasyonlarını, kapalı spor salonu, stadyum, kamp eğitim merkezi, öğrenci yurdu, anaokulu, ilkokul, orta okul ve lojmanları bugün resmen açıyoruz.

Farklı kamu kurumlarımıza ait hizmet binaları ve hükümet konaklarını bu vesileyle hizmete açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Ahlat, Hizan, Yolalan belediyelerimiz emanetlerini taşıdıkları vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyor. TOKİ Başkanlığımız Tatvan'da sosyal donatıları, altyapısı ve çevre düzenlemesiyle birlikte millet bahçesini tamamladı. TOKİ, ayrıca Ahlat'ta 1 milyar 96 miyon liralık bir yatırımla 218 konut ile 2 ticaret merkezi inşaatlarını bitirdi.

Bitlis'e hükümetlerimiz döneminde yapılan yatırımların toplamı 76 milyar lirayı aştı. Eğitimden sağlığı, tarımdan ulaştırmaya her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. Bitlis'te şu an 1 milyar 776 milyon liralık çevre ve şehircilik yatırımımız devam etmektedir. Bunları da tamamladıkça sizlerin emrine vereceğiz.

"ESKİ TÜRKİYE GERİDE KALDI"

Savunma sanayii son 22 yılda destan yazdığımız alanların en başında geliyor. Yüzde 80 oranında yurt dışına bağımlı olan ülkemizi kendi silah ve mühimmatını üretir hale getirdik. Dün Aksaz Tersane Komutanlığımızda denizaltımızı donanmamızın saflarına kattık. Bugün de Bitlis'te hayata geçirilecek patlayıcı madde üretim tesisinin temelini atıyoruz.

Terörün karanlık gölgesi doğu ve güneydoğu illerimizden çekildikçe, şehirlerimizin atıl kalan potansiyeli ortaya çıkmaktadır. Bölge illerimiz çok farklı bir ivme yakaladı. Korkunun yerini huzur, endişenin yerini güven aldı. Bölgemiz genelinde huzur ortamı güçlendikçe yatırımlar çok daha hızlı şekilde ilerliyor. Gabar'da bugün ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birini çıkarıyoruz.

Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler artık geride kaldı. Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kalmıştır. Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır. Çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Anayasal zeminde şehirlerimize hizmet için çalışanlarla herhangi bir sorunumuz yoktur, olamaz.

"İSTANBUL'UN EN NADİDE ÇEVRE HAZİNESİNİ PARA BABALARINE PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR"

Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı. Göreve geldikleri belediyeleri akraba çiftliğine çevirdiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizm çıktı.

"ELLERİNDEN GELSE DEMOKRASİ HAVARİSİ İLAN EDECEKLERDİ"

Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak şekilde provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini hep birlikte takip ettik. Milletin meclisinde millete hakaret eden, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin böyle bir şahsın arkasına ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Milletin değerleriyle kavgalı bir avuç marjinal ana muhalefet ve diğer muhalefet partilerini esir almış, parmağında oynatmaktadır."